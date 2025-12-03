وفد من مفوضية شؤون اللاجئين يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية في معرة النعمان بإدلب
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح يعلن استعادة أكثر من 1400 رُقم وقطعة أثرية إلى متحف إدلب
النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي
قصيدة لوزير الثقافة خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف إدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
الوزير الويس لـ سانا: تحقيق العدالة والسلم الأهلي من أولويات وزارة العدل
افتتاح مدرسة “شهداء شنان” في إدلب بعد إعادة تأهيلها بالكامل
سوريا تشارك في الدورة الـ 15 للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة في السعودية
فعالية “قافلة الحرية” لأطفال أيتام بحمص لتعريفهم بمحطات صمود المدينة
Sign in to your account
تذكرني