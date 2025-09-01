صورة وذكرى، جناح يوثق أجمل اللحظات في معرض دمشق الدولي

معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان جناح الوزارة في مدينة المعارض
مع زيادة ساعات التغذية.. كيف ينظر أهالي دمشق إلى التغير في واقع الكهرباء؟
استمرار العمل بمشروع توسع كلية العلوم في جامعة دمشق
سرية الهندسة التابعة للأمن الداخلي في درعا تزيل ألغاماً وذخائر من مواقع سابقة للنظام ال
بهدف ضبط الأمن واستعادة الاستقرار.. إدارة الأمن العام تستقدم تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا
