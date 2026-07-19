إطلاق مسابقة “تحدي الثلاثين” في إدلب لتعزيز ممارسة الرياضة والعمل الجماعي بين الشباب

إدلب-سانا

أطلقت مديرية الرياضة والشباب في محافظة إدلب، بالتعاون مع منظمة بنفسج، مسابقة “تحدي الثلاثين” بمشاركة عدد من الأندية الرياضية في المحافظة، ضمن برنامج يمتد على مدار ثلاثين يوماً متتالية ويتضمن أنشطة تدريبية ومنافسات يومية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الرياضة في بناء جيل سليم وواعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح مسؤول الأنشطة في نادي الشباب بمنظمة بنفسج بلال حصر لمراسل سانا اليوم السبت أن مسابقة “تحدي الثلاثين” تتضمن تمارين وفعاليات رياضية متنوعة تنفذها الأندية المشاركة، مع تركيز خاص على كرة القدم، مبيناً أنها مستوحاة من تحدي الثلاثين المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف حصر: إن المسابقة نظمت بالتنسيق مع مديرية الرياضة في المحافظة، وبمشاركة 16 نادياً موزعة على أدوار متتابعة وصولاً إلى الدور النهائي، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.

من جهته، أشار الإداري في أكاديمية “تالاند” هائل لاذقاني في تصريح مماثل إلى أن المشاركة في التحدي فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وتحفيز اللاعبين على الالتزام والانضباط الرياضي، وتأتي أهمية المسابقة لكونها تنشط الذاكرة، وتحفز الشباب على ممارسة الرياضة الجسمية والذهنية.

من جانبه، أكد يزن الحسين، ممثل عن نادي إدلب، أن هذه المسابقات تسهم في خلق أجواء تنافسية صحية بين الأندية، وتعيد النشاط الرياضي إلى الواجهة في المحافظة، موجهاً الشكر لمديرية الرياضة ومنظمة بنفسج على هذه المبادرة، معرباً عن أمله في أن يحقق ناديه مركزاً متقدماً في البطولة.

بدوره، بيّن عبد الكريم طلاع، لاعب في بطولة نادي تحدي الثلاثين، أن المسابقة تتسم بطابع حماسي يشجع المشاركين على الاستمرار في التدريب، داعياً الشباب إلى الانضمام والاستفادة من الأجواء الرياضية التي توفرها.

ولفت إلى أن المنافسات ستزداد صعوبة في مراحلها المتقدمة، مؤكداً أن المسابقة تُقام لأول مرة في المحافظة بوصفها فعالية نوعية تتطلب استعداداً جيداً لتحقيق نتائج متقدمة.

وتأتي مسابقة “تحدي الثلاثين” ضمن سلسلة أنشطة تنفذها مديرية الرياضة والشباب بالشراكة مع المنظمات المحلية بهدف إعادة تفعيل الحركة الرياضية والشبابية في إدلب، وتوفير مساحات آمنة لممارسة الرياضة، وتعزيز قيم التعاون لدى الشباب.