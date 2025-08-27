صانع المحتوى الأردني أحمد الصادق يتحدث عن شعوره لعودة معرض دمشق الدولي

اجتماع تنسيقي لمديرية صحة حلب مع ممثلين عن منظمة اليونيسيف
محافظ حلب المهندس عزام الغريب يفتتح محطة الصناعة في مدينة الأتارب بريف المحافظة، لضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية
سوق الحميدية الأثري بدمشق تحسن ملحوظ في حركة البيع قُبيل حلول عيد الأضحى المبارك
ضهر القصير.. كنز الكستناء ورئة حمص الخضراء
مؤتمر “14 روح” في حمص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون السوري الألماني
