سوريا وتركيا توقعان مذكرة النوايا الحسنة لتعزيز التعاون الزراعي والإنتاج المحلي

تصريح قائد شرطة محافظة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح لـ سانا حول الواقع الأمني في المدينة
“إنجاز كبير للحكومة”.. مواطنون في دمشق يعبرون عن رأيهم بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية
حي الجديدة في قلب حلب.. تاريخ حي وتراث عمراني عريق
لسد جزء من حاجة السوق المحلية.. الشركة العامة للأسمدة بحمص تعيد تشغيل معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي عدداً من ذوي الإعاقة لمناقشة نظام الانتخابات
