وحدة مياه الشيخ مسكين تعلن عن خطة معالجة شاملة لأزمة مياه الشرب في المدينة

درعا-سانا

طالب أهالي مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط بتحسين واقع مياه الشرب، في ظل استمرار الانقطاع المتكرر للمياه وعدم انتظام وصولها إلى الأحياء السكنية، وخاصة في الحيين الغربي والشمالي.

وأكد عدد من الأهالي أن ضعف ضخ المياه يدفع العديد من الأسر إلى الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، ما يفرض تكاليف إضافية يصعب تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم، أوضح فرزات العلي من سكان الحي الغربي بالمدينة أن الآبار موجودة لكن المشكلة هي في نظام التوزيع، فيما بين ربيع المهر وهو أحد سكان الحي، أن مشكلة نقص المياه في المدينة قديمة، نتيجة التعديات على الشبكة العامة، وتم عرض المشكلة على وحدة مياه المدينة دون رد لغاية الآن.

وتحدث أحمد محمد ذيب الخطيب وبشر العمري من سكان الحي الشمالي في المدينة عن سوء توزيع مياه الشرب من الآبار القريبة، وطالبا بتعديل تصميم الشبكة العامة في المدينة لضمان عدالة التوزيع.

وفي معرض رده على تساؤلات الأهالي، قال رئيس وحدة مياه الشيخ مسكين علي الكردي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس: إن الوضع المائي في المدينة جيد بشكل عام باستثناء الجزء الغربي والشمالي، بسبب خروج عدد من الآبار من الخدمة، وضعف غزارة البعض الآخر.

وأضاف الكردي: إن الحي الغربي كان يعتمد سابقاً على محطة تل حمد ضمن مشروع الثورة المرحلة الرابعة، إضافة إلى بئري “الحمرا 1” و”الحمرا “، إلا أن الحفر العشوائي للآبار الخاصة في منطقة الحمرا أدى إلى جفاف آبار تل حمد والحمرا 2، وتراجعت غزارة بئر الحمرا 1، مبيناً أن هذا البئر لم يعد كافياً لإرواء نصف المدينة الواقع في الحيين الغربي والشمالي.

وفيما يتعلق بتوزيع الأدوار أشار الكردي إلى أن شبكة مياه المدينة مصممة بنظام حلقات وليس أدواراً، وعليه فإن شبكة المدينة لا تخضع لنظام الأدوار وإنما لديها تصميم ضمن مخططات وزارة الطاقة، ولا يمكن تغيير هذا النظام.

ولفت الكردي إلى أنه تم حفر بئر ناجحة في المنطقة الصناعية شرق الشيخ مسكين بعمق 345 متر وربطها على خط كهرباء خارج التقنين، على أن يتم ربطها بخزان البلدية الواقع وسط المدينة كإجراء إسعافي، ما يسهم في حل مشكلة نقص المياه للحي الغربي.

وأضاف: إنه جرى تجهيز بئرين قرب محطة كهرباء الشيخ مسكين ضمن حملة “ابشري حوران”، كما تم طرح مشروع إنجاز بئرين آخرين من أجل تجهيز محطة إرواء متكاملة لمدينة الشيخ مسكين إضافة إلى خط دفع بطول 4500 متر سيكون حلاً نهائياً لإرواء الشيخ مسكين ككل، وليس فقط الأحياء الغربية والشمالية من المدينة.

في سياق متصل، تفقد محافظ درعا اليوم واقع الخدمات في الشيخ مسكين وبحث مشاريع لتحسين البنية التحتية من ضمنها تجهيز بئري مياه بهدف تحسين الواقع المائي وتعزيز استقرار خدمة مياه الشرب. وكانت مؤسسة مياه الشرب في درعا، نفذت نهاية العام الماضي بدعم من منظمة “اليونسيف”، مشروعاً لتعزيز مياه الشرب في مدينة الشيخ مسكين عبر توسيع بعض خطوط الدفع الرئيسة والفرعية بالمدينة.