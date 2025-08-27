رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: المعرض فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة

أول سوري وثاني عربي في تاريخ النمسا يُنتخب عضواً في مجلس برلمان بلدية فيينا
أبناء الجالية السورية في النمسا ينظمون وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية عل
عاملان في المتحف الوطني بدمشق يرويان كيف قاما بحماية القطع والمقتنيات الأثرية من التخريب والسرقة ليلة سقوط النظام البائد
فتح الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
وزير التربية والتعليم: نتمنى لـ سانا أن تكون صوت الحقيقة في مواجهة التشوهات الإعلامية
