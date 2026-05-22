معرض في الرقة لدعم وتسويق منتجات ذوي الإعاقة ضمن حملة “العمل ‏حقي”‏

الرقة-سانا
افتتحت منظمة عكاز بالتعاون مع وحدة تمكين المجتمع المدني مساء أمس الخميس في مدينة الرقة، معرضاً لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من المستفيدين والمستفيدات الذين عرضوا أعمالاً يدوية ومنتجات غذائية وحرفية متنوعة، وذلك ضمن حملة ”العمل حقي” بهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “عكاز” ديمة الجوهر في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتفعيل قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون العمل السوري، والثاني يركز على تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم وفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأشارت الجوهر الى أن المنظمة نفذت عدة أنشطة ضمن الحملة، من بينها المعرض الحالي الذي يهدف إلى تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز طاقاتهم ومواهبهم، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قادرون على العمل والإنتاج متى توفرت لهم البيئة الداعمة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
تدريبات تفتح آفاقاً جديدة للمشاركين
من جهتها أوضحت فايزة أحمد الظاهر وهي من ذوات الإعاقة الجسدية، أن مشاركتها في المعرض جاءت بعد تلقيها دعماً نفسياً ومادياً وتدريبات ساعدتها على تطوير عملها في إعداد المعجنات والحلويات المنزلية، مبينة أنها قدمت في المعرض منتجات متنوعة بمناسبة موسم العيد، مؤكدة أن الإعاقة لا تمنع من العمل والإنتاج.
وأشارت نبال خلف الناجي، إلى أنها تلقت تدريبات على صناعة منتجات من الخرز والخياطة ضمن برامج منظمة “نساء للسلام”، مؤكدة أن مشاركتها في المعرض شكلت فرصة لعرض منتجاتها والتعرف على تجارب أشخاص آخرين يواجهون ظروفاً مشابهة.
ولفتت الناجي إلى أنه رغم إعاقتها الحركية فتح التدريب أمامها طريقاً جديداً، وصار لديها أمل أكبر بأن تشارك مستقبلاً في معارض أوسع وتطور عملها أكثر.
الزوار يشيدون بجودة الأعمال
ورأى عدد من زوار المعرض أنه فرصة للتعرف على إبداعات هذه الفئة ودعمها، حيث عبرت أم يوسف عن إعجابها بالمستوى الذي ظهرت به المنتجات المعروضة، مؤكدة أن المشاركين قدموا نماذج مميزة رغم محدودية الإمكانيات، وأن المعرض أتاح للزوار التعرف على مواهب حقيقية تستحق الدعم والتشجيع.
وكانت منظمة “عكاز” أطلقت أواخر الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة ”نساء للسلام”، حملة بعنوان “العمل حقي”، بهدف تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص.