معرض في الرقة لدعم وتسويق منتجات ذوي الإعاقة ضمن حملة “العمل ‏حقي”‏

الرقة-سانا

افتتحت منظمة عكاز بالتعاون مع وحدة تمكين المجتمع المدني مساء أمس ‏الخميس في مدينة الرقة، معرضاً لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ‏بمشاركة عدد من المستفيدين والمستفيدات الذين عرضوا أعمالاً يدوية ‏ومنتجات غذائية وحرفية متنوعة، وذلك ضمن حملة ‏”العمل حقي” بهدف ‏تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.‏

وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “عكاز” ديمة الجوهر في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الحملة تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بتفعيل قانون توظيف ‏الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قانون العمل السوري، والثاني يركز على ‏تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم وفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في ‏المجتمع.‏



وأشارت الجوهر الى أن المنظمة نفذت عدة أنشطة ضمن الحملة، من بينها ‏المعرض الحالي الذي يهدف إلى تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة ‏وإبراز طاقاتهم ومواهبهم، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قادرون على العمل ‏والإنتاج متى توفرت لهم البيئة الداعمة وتذليل الصعوبات التي تواجههم.‏

تدريبات تفتح آفاقاً جديدة للمشاركين

من جهتها أوضحت فايزة أحمد الظاهر وهي من ذوات الإعاقة الجسدية، أن ‏مشاركتها في المعرض جاءت بعد تلقيها دعماً نفسياً ومادياً وتدريبات ‏ساعدتها على تطوير عملها في إعداد المعجنات والحلويات المنزلية، مبينة ‏أنها قدمت في المعرض منتجات متنوعة بمناسبة موسم العيد، مؤكدة أن ‏الإعاقة لا تمنع من العمل والإنتاج.‏

وأشارت نبال خلف الناجي، إلى أنها تلقت تدريبات على صناعة منتجات من ‏الخرز والخياطة ضمن برامج منظمة “نساء للسلام”، مؤكدة أن مشاركتها في ‏المعرض شكلت فرصة لعرض منتجاتها والتعرف على تجارب أشخاص ‏آخرين يواجهون ظروفاً مشابهة.‏

ولفتت الناجي إلى أنه رغم إعاقتها الحركية فتح التدريب أمامها طريقاً ‏جديداً، وصار لديها أمل أكبر بأن تشارك مستقبلاً في معارض أوسع وتطور ‏عملها أكثر.‏

الزوار يشيدون بجودة الأعمال ‏

ورأى عدد من زوار المعرض أنه فرصة للتعرف على إبداعات هذه الفئة ‏ودعمها، حيث عبرت أم يوسف عن إعجابها بالمستوى الذي ظهرت به ‏المنتجات المعروضة، مؤكدة أن المشاركين قدموا نماذج مميزة رغم محدودية ‏الإمكانيات، وأن المعرض أتاح للزوار التعرف على مواهب حقيقية تستحق ‏الدعم والتشجيع.‏

وكانت منظمة “عكاز” أطلقت أواخر الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة ‌‏”نساء للسلام”، حملة بعنوان “العمل حقي”، بهدف تعزيز دمج ذوي الإعاقة ‏في المجتمع وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في القطاعين العام ‏والخاص.‏