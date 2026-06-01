تربية درعا تؤكد جاهزيتها لانطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

درعا-سانا

أكدت مديرية التربية في محافظة درعا اليوم الإثنين، استكمال التحضيرات اللازمة لانطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك خلال اجتماع عقدته مع رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر، بهدف مناقشة التعليمات الامتحانية، وآليات العمل داخل المراكز، وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الكوادر المكلفة بالإشراف على الامتحانات، بما يسهم في نجاحها وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

مدير تربية درعا محمد الكفري، أوضح لمراسل سانا، أن كل التحضيرات لاستقبال الامتحانات العامة أنهيت، حيث استكملت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية في المراكز الامتحانية، مبيناً أنه تم التأكيد خلال اللقاء مع رؤساء المراكز وأمناء السر، على أهمية الالتزام بالتعليمات الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يضمن سير الامتحانات بكفاءة وانضباط.

بدوره، أشار أمين سر أحد المراكز الامتحانية منصور المقداد إلى أن الاجتماع تناول كيفية التعامل مع الطلاب والمعاونين والمراقبين، بما يضمن حسن سير الامتحانات.

وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق في السادس منه امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية.