تربية طرطوس تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادات العامة

طرطوس-سانا

أنهت مديرية التربية في طرطوس استعداداتها لإجراء امتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026، وذلك بعد استكمال مختلف التجهيزات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

وأوضح رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية بطرطوس خالد محمد وريد لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 40639 طالباً وطالبة، موزعين على أكثر من 165 مركزاً امتحانياً في مختلف مناطق المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تسليم البطاقات الامتحانية للطلاب دون تسجيل أي معوقات تذكر.

ولفت وريد إلى أن المديرية استكملت توزيع أوراق الإجابة وتسليمها إلى مديري المدارس، ليصار إلى تسليمها لرؤساء المراكز الامتحانية قبل موعد الامتحانات بيوم أو يومين وفق الخطة المعتمدة.

وبيّن أنه تم ترميز القاعات الامتحانية، وتوزيع الطلبة ضمن القاعات وفق أرقام الجلوس الخاصة بكل متقدم، وتأمين خطوط الهاتف الأرضي للمراكز الامتحانية، واختيار المراكز الامتحانية المجمعة والمتفرقة، إضافة إلى تأمين المستلزمات الضرورية للعملية الامتحانية.

ولفت وريد إلى أن أعداد المتقدمين توزعت بواقع 11403 طلاب في الفرع العلمي، و4466 في الفرع الأدبي، و22297 في شهادة التعليم الأساسي، و2326 في التعليم المهني، و97 في الإعدادية الشرعية، و50 في الثانوية الشرعية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات التي تنفذها مديرية تربية طرطوس قبيل انطلاق الامتحانات يوم الخميس المقبل، بهدف ضمان جاهزية المراكز الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام في مختلف مناطق المحافظة.