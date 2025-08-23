حملة “شفاء 2” تختتم أعمالها بـ 940 عملية و6 آلاف معاينة في سوريا.

بعد توقفه ليومين معبر كسب الحدودي يستأنف عمله باستقبال المسافرين وتقديم التسهيلات اللاز
كلمة وزير الخارجية والمغتربين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي في أنقرة
بأيدي أبنائها.. قرى وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق تنهض من جديد
وحدة تعبئة مياه عين الفيجة تستأنف عملها بعد زوال النظام البائد
“الغائبون في الذاكرة” معرض في مقر الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بمدينة حماة
