شواغر وظيفية لصالح وزارة المالية في ثلاثة اختصاصات، متاحة للتقديم في جميع المحافظات تاريخ النشر: 2026/11/24 10:09 مساءً اخر تحديث: 2026/11/24 10:10 مساءً شواغر وظيفية لصالح وزارة المالية في ثلاثة اختصاصات، متاحة للتقديم في جميع المحافظات السورية حتى 20 كانون الأول 2026. فرق الدفاع المدني تواصل عملها لإخماد الحرائق في ناحية قسطل معاف بريف اللاذقية “لمسات الإبداع”.. معرض لـ 19 فنانة سورية في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة في دمشق أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على فن الخط العربي خلال ندوة بدمشق المهندس البشير: هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعدنا على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني لـ سانا: ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة. صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة زراعة دير الزور تكشف حجم الثروة الحيوانية لعام 2026 وأبرز التحديات تخفيضات الجمعة البيضاء في سوريا.. الموعد وكيفية التأكد من حقيقتها انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية الصالح: نجاح سوريا في تدمير أول صاروخ كيميائي من مخلفات النظام البائد تحولٌ تاريخي آخر الأخبار دولي اليمن يرحب بالعقوبات البريطانية على قادة ميليشيا الحوثي دولي مجلس التعاون الخليجي والأردن يدينان اعتداء ميليشيا الحوثي على مركز مالي بالرياض دولي الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف توقع قتلى وتستهدف منشآت حيوية