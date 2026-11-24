بروكسل-سانا
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قيوداً مؤقتة على واردات السيارات الهجينة من الصين وعدد من الدول الأخرى، في خطوة تستهدف حماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة المتزايدة.
وذكر موقع دويتشه فيله الألماني أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حددت سقفاً مؤقتاً لواردات السيارات الهجينة الصينية عند 191 ألفاً و780 سيارة، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول 2026 حتى 18 حزيران 2027.
ولا تقتصر التدابير الوقائية على الصين، بل تشمل أيضاً عدداً من الدول المصدرة للسيارات الهجينة إلى الأسواق الأوروبية، من بينها اليابان وتركيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وصربيا والولايات المتحدة، في إطار تحركات أوروبية لتنظيم الواردات، والحد من الضغوط التي تواجه المنتجين المحليين.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المنافسة داخل سوق السيارات الأوروبية، مع توسع الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، في الأسواق العالمية، مستفيدة من تنوع الطرازات والقدرة التنافسية للأسعار وتطور القدرات الإنتاجية.
سقف للواردات
وتعكس القيود الجديدة توجهاً أوروبياً نحو تشديد الرقابة على تدفقات السيارات الهجينة، بالتزامن مع تحقيق تجاري تجريه المفوضية الأوروبية بشأن هذه الواردات، قد يمهد لفرض تدابير أكثر استدامة وطويلة الأجل على شحنات المركبات إلى أسواق التكتل.
وتستند الخطوة إلى مخاوف أوروبية من تنامي المنافسة الخارجية وتأثيرها على شركات صناعة السيارات المحلية، التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمارات المطلوبة للتحول نحو التقنيات الكهربائية والهجينة، إلى جانب الضغوط السعرية التي تفرضها الشركات المنافسة.
بكين تلوح بالتصعيد
وتأتي القيود المؤقتة بعد اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي والصين الشهر الماضي بشأن تجارة السيارات الهجينة، تضمن تحديد صادرات السيارات الصينية إلى التكتل عند 350 ألف سيارة، وهو ما يعادل نحو نصف العدد المتوقع وصوله إلى السوق الأوروبية خلال العام الحالي.
وزارة التجارة الصينية أعربت عن أملها في التزام الاتحاد الأوروبي بالتفاهمات التي توصل إليها الطرفان بشأن تجارة السيارات الهجينة، وذلك عقب إعلان بروكسل التدابير الوقائية المؤقتة.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “شينخوا”: إن المشاورات بين الجانبين أفضت إلى ترتيب وصفته بأنه “متوافق وعملي ومتوازن”، مشددة على أهمية احترام التوافق الذي تم التوصل إليه.
وأضافت: إن بكين ستتابع عن كثب التحقيق الأوروبي بشأن واردات السيارات الهجينة،، مؤكدة احتفاظها بجميع حقوقها، بما في ذلك إمكانية بدء إجراءات تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية والمطالبة بتعويضات تجارية.
وتندرج هذه التطورات ضمن خلاف تجاري أوسع بين بكين وبروكسل، يمتد إلى قطاعات صناعية وتقنية متعددة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على خلفية اتهامات لشركات صينية بالاستفادة من دعم حكومي غير عادل، وهي اتهامات رفضتها بكين، واعتبرت الإجراءات الأوروبية ذات طابع حمائي.
يشار إلى أن السيارات الهجينة تحظى بأهمية متزايدة في سوق النقل، باعتبارها خياراً انتقالياً يجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي، ويتيح تقليل الاعتماد على الوقود مقارنة بالمركبات التقليدية، دون الحاجة في جميع الطرازات إلى الشحن الخارجي.