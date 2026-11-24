بروكسل-سانا ‏

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قيوداً مؤقتة على واردات السيارات الهجينة من ‏الصين وعدد من الدول الأخرى، في خطوة تستهدف حماية شركات صناعة السيارات ‏الأوروبية من المنافسة المتزايدة.‏

وذكر موقع دويتشه فيله الألماني أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد ‏الأوروبي حددت سقفاً مؤقتاً لواردات السيارات الهجينة الصينية عند 191 ألفاً و780 ‏سيارة، خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الأول 2026 حتى 18 حزيران 2027.‏

ولا تقتصر التدابير الوقائية على الصين، بل تشمل أيضاً عدداً من الدول المصدرة ‏للسيارات الهجينة إلى الأسواق الأوروبية، من بينها اليابان وتركيا وبريطانيا وكوريا ‏الجنوبية والمكسيك والمغرب وصربيا والولايات المتحدة، في إطار تحركات أوروبية ‏لتنظيم الواردات، والحد من الضغوط التي تواجه المنتجين المحليين.‏

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه المنافسة داخل سوق السيارات الأوروبية، مع ‏توسع الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، في الأسواق العالمية، مستفيدة من تنوع ‏الطرازات والقدرة التنافسية للأسعار وتطور القدرات الإنتاجية.‏

سقف للواردات

وتعكس القيود الجديدة توجهاً أوروبياً نحو تشديد الرقابة على تدفقات السيارات الهجينة، ‏بالتزامن مع تحقيق تجاري تجريه المفوضية الأوروبية بشأن هذه الواردات، قد يمهد ‏لفرض تدابير أكثر استدامة وطويلة الأجل على شحنات المركبات إلى أسواق التكتل.‏

وتستند الخطوة إلى مخاوف أوروبية من تنامي المنافسة الخارجية وتأثيرها على شركات ‏صناعة السيارات المحلية، التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج ‏والاستثمارات المطلوبة للتحول نحو التقنيات الكهربائية والهجينة، إلى جانب الضغوط ‏السعرية التي تفرضها الشركات المنافسة.‏

بكين تلوح بالتصعيد

وتأتي القيود المؤقتة بعد اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي والصين الشهر الماضي ‏بشأن تجارة السيارات الهجينة، تضمن تحديد صادرات السيارات الصينية إلى التكتل ‏عند 350 ألف سيارة، وهو ما يعادل نحو نصف العدد المتوقع وصوله إلى السوق ‏الأوروبية خلال العام الحالي.‏

وزارة التجارة الصينية أعربت عن أملها في التزام الاتحاد الأوروبي بالتفاهمات التي ‏توصل إليها الطرفان بشأن تجارة السيارات الهجينة، وذلك عقب إعلان بروكسل ‏التدابير الوقائية المؤقتة.‏

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “شينخوا”: إن المشاورات بين الجانبين أفضت إلى ‏ترتيب وصفته بأنه “متوافق وعملي ومتوازن”، مشددة على أهمية احترام التوافق الذي تم ‏التوصل إليه.‏

وأضافت: إن بكين ستتابع عن كثب التحقيق الأوروبي بشأن واردات السيارات ‌‏⁠الهجينة،، مؤكدة احتفاظها بجميع حقوقها، بما في ذلك إمكانية بدء إجراءات تسوية ‏النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية والمطالبة بتعويضات تجارية.‏

وتندرج هذه التطورات ضمن خلاف تجاري أوسع بين بكين وبروكسل، يمتد إلى ‏قطاعات صناعية وتقنية متعددة.‏

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق رسوماً جمركية إضافية على ‏السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على خلفية اتهامات لشركات صينية ‏بالاستفادة من دعم حكومي غير عادل، وهي اتهامات رفضتها بكين، واعتبرت ‏الإجراءات الأوروبية ذات طابع حمائي.‏

يشار إلى أن السيارات الهجينة تحظى بأهمية متزايدة في سوق النقل، باعتبارها خياراً ‏انتقالياً يجمع بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي، ويتيح تقليل الاعتماد ‏على الوقود مقارنة بالمركبات التقليدية، دون الحاجة في جميع الطرازات إلى الشحن ‏الخارجي.‏