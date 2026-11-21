برلين-سانا

انفرد بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وسجل فيليكس نميشا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وجاء انفراد دورتموند بالصدارة مستفيداً من تعادل بايرن ميونيخ مع كولن بهدف لمثله أمس الجمعة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على بايرن ميونيخ.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز فرايبورغ على إلفيرسبيرغ بهدف دون مقابل، ولايبزيغ على يونيون برلين بخمسة أهداف مقابل هدف، وآينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم بهدف دون رد، وباير ليفركوزن على بادربورن بأربعة أهداف دون مقابل.