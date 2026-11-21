درعا-سانا

وصلت عبر معبر نصيب الحدودي في درعا، اليوم السبت، الدفعة الثانية من المعدات والآليات الثقيلة التابعة لشركة «الرواف» السعودية للمقاولات، لتنفيذ مشروع تأهيل طريقي دمشق – تدمر، وتدمر – دير الزور، تمهيداً لبدء الأعمال الميدانية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع ياسر العلي في تصريح لـ سانا، أن الدفعة تضم 48 آلية ومعدة ثقيلة، ليرتفع إجمالي المعدات المخصصة للمشروع إلى نحو 177 آلية، مشيراً إلى أن الدفعات المتبقية ستصل خلال 15 يوماً، مع إخضاع التنفيذ لرقابة هندسية وفنية متخصصة

من جهته، بيّن مدير العلاقات العامة والتواصل الحكومي في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ أبو لبدة، في تصريح مماثل، أن المشروع يشمل تأهيل طريق بطول 426 كيلومتراً، وبمدة تنفيذ تبلغ 791 يوماً، تبدأ أعماله من الضمير باتجاه تدمر وصولاً إلى دير الزور، بالتوازي مع إنشاء فرع ثانٍ للطريق.

ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الطرق الحيوية وتحسين حركة النقل وتعزيز الربط بين العاصمة والمنطقة الشرقية