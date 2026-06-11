استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026

وزارة الداخلية Copy 1 scaled 1 860x573 1 استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026

دمشق -سانا

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، والمقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المُشكّلة لهذا الغرض.

وأوضحت الإدارة لـ سانا اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تعكس وعياً وطنياً ومسؤولية عالية وتعاوناً إيجابياً مع الإجراءات التي أتاحها المرسوم، بما يسهم في استكمال معالجة الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأضافت الإدارة: إن الكوادر واللجان المختصة، التي تضم نخبة من خبراء الشؤون المدنية، باشرت أعمالها الفنية والإجرائية لدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال متطلبات معالجتها، تمهيداً لاستكمال إجراءات التجنيس وفق الأصول القانونية.

وبينت الإدارة أنها ستبدأ خلال الفترة الممتدة من الـ 14 حتى الـ 18 من حزيران 2026 بنشر قوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلة المتقدمين المشمولين بالمرسوم، وذلك عبر المنصات الرسمية للوزارة ووسائل الإعلام الرسمية في المحافظات المعنية.

وأشارت الإدارة العامة للشؤون المدنية إلى أن الوزارة قررت منح مهلة إضافية لأبناء الأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد الذين قُدمت طلبات لهم من قبل ذويهم، حرصاً على إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم.

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