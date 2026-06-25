برنامج تدريبي في غازي عنتاب لتأهيل الشباب السوري في الطاقة المتجددة استعداداً لإعادة الإعمار

أنقرة/25/6/2026/سانا

بدأت منظمة أورانج الإنسانية الإغاثية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الخميس، تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في أنظمة الطاقة البديلة والمستدامة بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بهدف تأهيل كوادر سورية للعمل في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفق المنظمة، يتضمن البرنامج 84 ساعة تدريبية متخصصة صُممت لتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك على مدى ثلاثة أشهر، مع التركيز على أحدث التوجهات العالمية في مجال دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن أنظمة هجينة أكثر كفاءة واستدامة.

50 متدرباً يتلقون تدريباً متخصصاً مدته 84 ساعة

ويستهدف البرنامج 50 متدرباً من أصحاب الخلفيات التقنية والهندسية، لتزويدهم بالمعارف النظرية والتطبيقية المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأنظمة الهجينة التي تجمع بينهما من خلال تدريبات مكثفة تشمل الجوانب التقنية والهندسية وعمليات التركيب والتشغيل والصيانة، وجرى اختيارهم وفق معايير محددة لضمان الاستفادة القصوى من المحتوى التدريبي.

وتبرز أهمية المشروع في أنه يتضمن مساراً عملياً لتوظيف 10 متدربين من أصل 50 مشاركاً للعمل بشكل مباشر في شركات الطاقة الخاصة بعد انتهاء البرنامج، بينما يحصل المشاركون الآخرون على فرصة الاستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية التي يوفرها التدريب بالتعاون مع جهات متخصصة في القطاع.

تعزيز الكفاءات السورية في قطاع الطاقة الهجينة

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير الإعلام والتواصل في منظمة أورنج شافع شعبوق، أن المشروع يهدف إلى بناء كوادر مؤهلة لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات سوق العمل في هذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن البرنامج يغطي مختلف مراحل أنظمة الطاقة الهجينة، بدءاً من المفاهيم الأساسية وصولاً إلى عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.

وبالتوازي، أكد عدد من المتدربين السوريين أهمية هذه المبادرة في تطوير مهاراتهم التقنية وتعزيز فرصهم المهنية، حيث أوضحت يمان يوسف وهي خريجة هندسة كهرباء وإلكترون أن التدريب يتيح للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في دمج أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج طاقة مستدامة، مشيرة إلى أن هذه المعارف ستكون ذات أهمية كبيرة في دعم جهود إعادة تأهيل قطاع الطاقة في سوريا مستقبلاً.

بدورها، بينت دانية عبد الباقي، خريجة هندسة مدنية وصاحبة مشروع خاص، أن قطاع الطاقة الهجينة يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في سوق العمل حالياً، وأن البرنامج يمنح المشاركين فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وتجاوز التحديات التي تواجههم في دخول سوق العمل.

دعم مشاركة الشباب السوري في إعادة تأهيل قطاع الطاقة

من جانبه، أشار زكريا حاج جنيد، خريج هندسة نظم الطاقة، إلى أن البرنامج يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويمنح المشاركين فرصة ثمينة لاكتساب خبرة عملية مرتبطة مباشرة بمتطلبات الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنسبة للسوريين، إذ توفر فرصة لاكتساب خبرات نوعية في أحد أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم، للاستفادة منها تأهيل البنية التحتية للطاقة في سوريا التي تعرضت لأضرار واسعة خلال سنوات الحرب.

وفي ظل التوجه العالمي المتزايد نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، يمثل هذا البرنامج نموذجاً للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تزويد الشباب بالمهارات والخبرات المطلوبة في قطاع استراتيجي، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية، ويؤسس لكفاءات مهنية قادرة على المساهمة في مشاريع الطاقة وإعادة الإعمار خلال السنوات المقبلة.