“إنستغرام” يوسّع اختبارات التحكم بخوارزمية عرض المحتوى للمستخدمين

واشنطن-سانا

يواصل تطبيق “إنستغرام” تطوير أدوات جديدة تهدف إلى تعزيز تحكم المستخدمين بالمحتوى الذي يظهر لهم، من خلال اختبارات موسعة لميزة “Your Algorithm”، التي تتيح تخصيص خوارزمية عرض المنشورات ومقاطع الفيديو وفق تفضيلات المستخدم.

وذكر موقع “تك كرانش” التقني في تقرير نشره أمس السبت، أن رئيس منصة “إنستغرام” آدم موسيري، أوضح في منشور حديث أن الشركة تعمل على تحويل الميزة من مجرد إعداد ضمن التطبيق إلى عنصر أساسي في تجربة الاستخدام اليومية، بما يتيح للمستخدمين تحديد الموضوعات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل أكبر أو تقليل ظهورها في الخلاصة.

وتتضمن الاختبارات الحالية، بحسب المصدر، طرقاً جديدة للوصول إلى إعدادات الخوارزمية، من بينها إظهار قائمة “Your Algorithm” عند سحب الصفحة الرئيسية للأسفل أو عند التمرير أثناء مشاهدة مقاطع “Reels”، إضافة إلى أزرار تفاعلية أسفل المقاطع تتيح للمستخدم الإشارة إلى رغبته في رؤية محتوى مشابه أو تقليل ظهوره.

وفي هذا السياق، أكد موسيري أن بعض هذه الميزات لا تزال قيد التجربة، وأن إطلاقها النهائي سيعتمد على نتائج الاختبارات وتفاعل المستخدمين معها، في وقت تتزايد فيه مطالبات المستخدمين بإعطاء أولوية أكبر لمنشورات الحسابات التي يتابعونها بالفعل.

وتعكس هذه الاختبارات توجه منصات التواصل الاجتماعي نحو تعزيز خيارات التخصيص ومنح المستخدمين تحكماً أكبر في طبيعة المحتوى المعروض لهم، بما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام، وتلبية التفضيلات الفردية بشكل أدق.