جامعة الدول العربية تندّد بالاعتداء الإسرائيلي السافر على جنوب سوريا

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية اليوم السبت، الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، مؤكدةً أنه يندرج في إطار المخططات الإسرائيلية لزعزعة استقرار سوريا، واستهداف السلم والأمن الإقليميين.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان: إن الاعتداء لا يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة سوريا فحسب، بل يهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى مواجهات لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية في تأجيج الصراعات وإذكاء الحروب والمواجهات الداخلية.

وجدّد أبو الغيط دعوة جامعة الدول العربية مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في وقف الاعتداءات المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، ووقف توغلات إسرائيل في الداخل السوري في انتهاك واضح لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وإلزامها باحترام القانون الدولي.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عدواناً على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا، في سياق خروقاته المتواصلة لاتفاق عام 1974، ومحاولاته خلق الفوضى والتوتر وتقويض الأمن والاستقرار فيها، ما أثار موجة تنديد عربية واسعة.