سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على الدوحة وتدعو إلى تحرك دولي حازم

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اعتبرت سوريا أن هذا العدوان يعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية، ويُشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين الآمنين، ويقوّض أسس السلم الإقليمي والدولي.

وأكدت الجمهورية العربية السورية تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وصارماً تجاه هذه الممارسات العدوانية، والعمل على محاسبة مرتكبيها ومنع تكرارها.

ويأتي هذا الموقف في إطار التزام سوريا الثابت بمبادئ القانون الدولي، وحرصها على دعم الأشقاء في مواجهة التحديات التي تمس سيادتهم وسلامة أراضيهم، وعلى تعزيز التنسيق العربي في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين الدول العربية.