مجلس الإفتاء الأعلى السوري يعزي بوفاة مفتي المملكة العربية السعودية

مجلس الافتاء مجلس الإفتاء الأعلى السوري يعزي بوفاة مفتي المملكة العربية السعودية

دمشق-سانا

تقدم مجلس الإفتاء الأعلى اليوم بالتعزية بوفاة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وقال المجلس في بيان تسلمت سانا نسخة منه: يتقدم مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة العلم الشرعي والدعوة والإرشاد، ونشر الدعوة الإسلامية والإفتاء.

وأضاف المجلس في بيانه: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّم للأمة من علم وخير ونصح، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه والأمة الإسلامية كافة جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق وفاة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عن 82 عاماً.

غوتيريش: ما يجري في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي
أردوغان يجدد حرص بلاده على استتباب الأمن والاستقرار في سوريا
وزارة الكهرباء تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاحتياجات اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء
وزير المالية التركي يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
الوزيرة قبوات تبحث مع سفاردستروم آفاق التعاون بين سوريا والسويد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك