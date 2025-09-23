مجلس الإفتاء الأعلى السوري يعزي بوفاة مفتي المملكة العربية السعودية

دمشق-سانا

تقدم مجلس الإفتاء الأعلى اليوم بالتعزية بوفاة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وقال المجلس في بيان تسلمت سانا نسخة منه: يتقدم مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية بوفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة العلم الشرعي والدعوة والإرشاد، ونشر الدعوة الإسلامية والإفتاء.

وأضاف المجلس في بيانه: نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّم للأمة من علم وخير ونصح، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه والأمة الإسلامية كافة جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق وفاة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عن 82 عاماً.