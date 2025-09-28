التحالف السوري الأمريكي يطالب الكونغرس بإلغاء قانون قيصر وفتح صفحة جديدة مع دمشق

photo 2025 09 28 15 38 01 التحالف السوري الأمريكي يطالب الكونغرس بإلغاء قانون قيصر وفتح صفحة جديدة مع دمشق

واشنطن-سانا

جددت منظمة التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار “ساب” تأكيدها على مواصلة التنسيق مع أعضاء الكونغرس الأمريكي بهدف بناء مستقبل مشترك يخدم مصالح الشعبين السوري والأمريكي، والعمل على إلغاء قانون قيصر الذي تفرض بموجبه واشنطن عقوبات اقتصادية على سوريا.

وفي منشور لها اليوم عبر منصة “إكس”، عبّرت المنظمة عن امتنانها للنائب الجمهوري جو ويلسون، مشيدةً بمواقفه الداعمة وتقديره للجهود التي تبذلها “ساب” في سبيل إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، ومعتبرةً أن هذه الخطوات تصب في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين.

وأكدت المنظمة أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الكونغرس الأمريكي لدفع المبادرات الرامية إلى رفع القيود الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.

وكان النائب ويلسون قد دعا في وقت سابق إلى إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة واشنطن بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية ورفع العقوبات.

وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الدعوات داخل الأوساط السياسية الأمريكية لإعادة النظر في السياسات العقابية، والبحث عن حلول دبلوماسية تضمن مصالح الشعوب وتدعم جهود السلام والازدهار.

