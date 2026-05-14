دراسة: استهلاك البيض بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول البيض بشكل منتظم وبكميات معتدلة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، في نتائج تسلط الضوء على دور بعض العناصر الغذائية في دعم صحة الدماغ.

وذكر موقع DW الألماني أول أمس أن الدراسة التي أجرتها جامعة لومي ليندا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونُشرت في Journal of Nutrition العلمية، اعتمدت على تحليل بيانات نحو 40 ألف شخص تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، تمت متابعتهم لأكثر من 15 عاماً.

وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة واحدة على الأقل خمس مرات أسبوعياً، انخفض لديهم خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل إلى 27% مقارنة بمن لا يتناولون البيض أو يتناولونه نادراً، فيما سجلت مستويات أقل من الاستهلاك انخفاضاً متفاوتاً في نسب الخطر.

ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى احتواء البيض على عناصر غذائية مهمة لصحة الدماغ، أبرزها “الكولين” الذي يسهم في إنتاج الناقل العصبي المرتبط بالذاكرة، إضافة إلى مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وأحماض أوميغا-3 الدهنية الضرورية لوظائف الخلايا العصبية.

كما يحتوي البيض على فيتامين B12 الذي يسهم في خفض مستويات الهوموسيستين، وهو أحد العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، وفق ما أشار إليه الباحثون.

يذكر أن هذه النتائج لا تعني أن البيض علاج للزهايمر، بل تشير إلى أهمية النظام الغذائي المتوازن في دعم صحة الدماغ والحد من مخاطر التدهور المعرفي.