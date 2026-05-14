اكتشاف أدوات حجرية عمرها 146 ألف عام في الصين

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة وجود أدوات حجرية تعود إلى نحو 146 ألف عام في موقع لينغجينغ بمقاطعة خنان في الصين، في نتيجة تعيد النظر في التصورات السابقة حول مستوى التطور التقني للمجتمعات البشرية المبكرة في شرق آسيا.

وذكر موقع GreekReporter الإخباري أول أمس، أن الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Human Evolution، أظهرت أن سكان الموقع كانوا يصنعون أدوات حجرية متطورة في فترة أقدم بنحو 20 ألف عام مما كان يُعتقد سابقاً، ما يشير إلى مستوى تقني أكثر تقدماً خلال العصر الجليدي الأوسط.

وأوضح الباحث الرئيسي يو تشاو تشاو من جامعة شاندونغ وزملاؤه، أن تحليل 51 عينة حجرية من الموقع أظهر استخدام تقنية “التقشير المركزي المنهجي”، وهي من أقدم الأدلة على استخدام تقنيات تصنيع أدوات معقدة في شرق آسيا.

وبيّنت نتائج الدراسة أن سكان لينغجينغ قاموا بنقل المواد الخام الحجرية من مسافات بعيدة وصلت إلى نحو 10 كيلومترات، ثم أعادوا تشكيلها باستخدام تقنيات دقيقة تشمل الضغط والتنقيح بالمطرقة الناعمة، ما يعكس سلوكاً تقنياً منظماً ومتقدماً.

كما أظهرت التحليلات الجيولوجية باستخدام التأريخ بنظائر الثوريوم-230، أن الموقع يعود إلى فترة استيطان أقدم مما كان يُعتقد، مع وجود بقايا بشرية وجماجم تحمل مزيجاً من الخصائص المرتبطة بالإنسان النياندرتالي والإنسان الحديث المبكر.

وتظهر هذه النتائج أن التطور التكنولوجي والسلوك البشري المعقد في المنطقة، كانا يسيران بشكل متوازٍ خلال العصر البليستوسيني الأوسط.