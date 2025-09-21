أردوغان: تركيا لن تترك سوريا وحدها بعد أن حصلت على هويتها الحقيقية

وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لاستقرار سوريا وازدهارها، معرباً عن أمله في أن تدعم الأمم المتحدة بناءها واستقرارها أيضاً.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم في إسطنبول قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة: إن تركيا لن تترك سوريا وحدها بعد أن حصلت على هويتها الحقيقية وحريتها، لتبدأ مرحلة جديدة مهمة نحو القوة والتطور.

وأضاف أردوغان: مضت مدة طويلة حتى حصلت سوريا على هويتها، الأمر الذي يبعث الراحة والطمأنينة في المنطقة، لافتاً إلى أنه التقى الرئيس أحمد الشرع في الدوحة ودعاه لزيارة أنقرة.

وعبر أردوغان عن أمله في أن تؤدي الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في بناء سوريا واستقرارها، لافتاً إلى أنه سيلتقي الرئيس الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جهة ثانية، أكد الرئيس التركي أنه سيعطي الأولوية لمجازر إسرائيل في غزة خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية من شأنه تسريع الجهود المبذولة من أجل حل الدولتين.

وتبدأ هذا الأسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثمانين بمشاركة رؤساء وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

