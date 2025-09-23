وزير الطاقة السوري يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة

photo 2025 09 23 18 24 35 وزير الطاقة السوري يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير اليوم، مع السفير الإندونيسي بدمشق واجد فوزي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وإندونيسيا في مجالات الطاقة المختلفة.

وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، ولا سيما في قطاع النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

photo 2025 09 23 18 24 22 وزير الطاقة السوري يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة

وأشار الوزير البشير إلى حرص سوريا على الانفتاح على الدول الصديقة وتطوير شراكات تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

من جانبه عبّر السفير الإندونيسي عن رغبة بلاده في توطيد العلاقات الاقتصادية مع سوريا، مؤكداً استعداد إندونيسيا لتقديم خبراتها في مجالات الطاقة المتنوعة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الطاقة السورية لتطوير علاقاتها مع الدول الصديقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما يتوافق مع أولويات المرحلة الراهنة في سوريا.

photo 2025 09 23 18 24 38 وزير الطاقة السوري يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة
photo 2025 09 23 18 24 37 وزير الطاقة السوري يبحث مع السفير الإندونيسي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة
