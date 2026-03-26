وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يبحث في بون التعاون مع “THW” الألمانية

بون-ألمانيا-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح والوفد المرافق له خلال لقائه ممثلين عن الوكالة الفيدرالية الألمانية للإغاثة التقنية “THW”، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الطوارئ والكوارث.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بون الألمانية أمس الأربعاء، الإمكانيات والخبرات الألمانية في مجالات الاستجابة للطوارئ، وآليات التنسيق والعمل الميداني، إضافة إلى فرص تطوير التعاون الفني، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ما يسهم في دعم قدرات الاستجابة في مواجهة الكوارث.

الاطلاع على التجربة الألمانية المتقدمة في إدارة الطوارئ

وأكد الصالح في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة شكّلت فرصة مهمة للاطلاع على التجربة الألمانية المتقدمة في إدارة الطوارئ والكوارث، حيث ناقشنا مع الجانب الألماني إمكانياتهم الفنية والتقنية، وسبل الاستفادة منها في تطوير عملنا، كما قمنا بزيارة ميدانية إلى مركز Sinzig التابع للوكالة الألمانية، واطلعنا على التجهيزات وآليات العمل المعتمدة لديهم.

وأشار الصالح إلى أن هذه الزيارة تمهد لمرحلة من التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

بدوره أشار شيار حسين الموظف في الوكالة الفيدرالية الألمانية للإغاثة التقنية في تصريح مماثل، إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة لتعزيز التواصل والتعاون، مؤكداً اهتمام الوكالة بالاطلاع على الواقع في سوريا، وبحث إمكانية العمل فيها والمساهمة في مساندتها من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني في مجال الاستجابة للطوارئ.

واطلع الوفد المرافق لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث خلال جولة ميدانية في مركز Sinzig بمدينة بون، على أبرز التقنيات المستخدمة في الاستجابة للطوارئ، وآليات العمل داخل المركز.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الطوارئ والكوارث في سوريا.