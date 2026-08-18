دورة تقييم وتصنيف الحكام السوريين في المبارزة مستمرة بدمشق وفق المعايير الدولية

دمشق-سانا



تتواصل في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق دورة تقييم وتصنيف الحكام في رياضة المبارزة، التي يقيمها الاتحاد العربي السوري للمبارزة بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا للمبارزة ووزارة الرياضة والشباب، وذلك بإشراف المحاضر والحكم الدولي علاء الراوي.



وتتضمن الدورة التي تختتم غداً محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تحاكي أجواء المنافسات بهدف تعزيز قدرة الدارسين على التعامل مع مختلف الحالات التحكيمية واتخاذ القرارات بدقة وثقة وفق القوانين والمعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى دراسة الحالات التحكيمية وتدريبات عملية تحاكي أجواء البطولات بما يمنح الدارسين خبرة مباشرة في إدارة المنافسات والتعامل مع المواقف المختلفة وفق القواعد المعتمدة.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي السوري للمبارزة يحيى الزين أن هذه الدورة تشكل خطوة مهمة في مسار تطوير التحكيم السوري، لافتاً إلى أنها تقام للمرة الأولى بهذه الصيغة التصنيفية ويشرف عليها حكم دولي من أبرز الحكام على المستوى الدولي.



وبين الزين أن الدورة تختتم باختبارات تعتمد معايير دولية لتصنيف الحكام السوريين، وتأهيلهم للتقدم إلى اختبارات تحكيمية خارجية بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على الوصول إلى مستوى الحكام الدوليين.

من جانبه أشار الحكم الدولي علاء الراوي إلى أن المعلومات والمحاور التي تتضمنها الدورة والاختبارات قريبة من المعتمدة في الاتحاد الدولي للمبارزة وتعتمد على دراسة القانون الدولي للمبارزة، وتطبيق مواده المتعددة على الحالات العملية التي يمكن أن تواجه الحكم أثناء المنافسات.



وتأتي هذه الدورة ضمن خطوات متواصلة للارتقاء بمستوى التحكيم في المبارزة السورية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتهيئة حكام سوريين قادرين على خوض الاستحقاقات والاختبارات التحكيمية الدولية بما يواكب المعايير المعتمدة دولياً ويسهم في تطوير اللعبة في سوريا.