الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تقيم السباق الدوري الثامن في الديماس

ريف دمشق -سانا

أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة، اليوم الجمعة، السباق الدوري الثامن للخيول العربية الأصيلة في ميدان سباق دمشق بالديماس بريف دمشق، ضمن سلسلة السباقات الدورية التي تشهدها المحافظة.



وجرى السباق على عشرة أشواط موزعة على فترتين صباحية ومسائية، بواقع خمسة أشواط لكل فترة، وسط مشاركة واسعة من الجياد السورية الصافية والمسجلة.



وأسفرت النتائج عن فوز الجوادين سلطان قطاش لمالكه خالد قطاش وطامي لمالكه جميل العقريني في الشوطين الأول والثاني للخيول السورية الصافية لمسافة 1000 متر، بينما فاز الجواد حروش الرحيل لمالكيه عمار شتات وزهير إسماعيل والجواد سلطان الخطيب لوليد الخطيب في الشوطين الثالث والرابع للخيول الصافية والمسجلة لمسافة 1600 متر.



وفاز بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول السورية الصافية الجواد ثامر الذياب لبلال كريم.



وفي الأشواط المسائية، فاز الجواد عزام للمالك عبدالله الزعبي بالشوط السادس للخيول المسجلة، والجواد عوض الخالد للمالك جميل عقريني النعيمي بالشوط الثامن، والجواد مشهر الجنيدي لمالكه غسان جنيدي بالشوط التاسع للخيول السورية الصافية، بينما اختُتم السباق بفوز الجواد مهيب العارف لمالكه المقنع حاج قدور في الشوط العاشر للخيول المسجلة.



وأقيمت الأشواط من السادس حتى العاشر لمسافة 1600 متر لكل منها.

