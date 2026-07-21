حمص الفداء يلتقي أهلي حلب في مواجهة حاسمة بدوري سلة الرجال

حمص-سانا

تستضيف صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص عند التاسعة من مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع أهلي حلب وحمص الفداء، في المباراة الرابعة وقبل الأخيرة من سلسلة مواجهات الفاينال4 بين الفريقين.

ويدخل أهلي حلب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حسمه الفوز في آخر مواجهتين، باحثاً عن انتصار ثالث يضمن له التأهل مباشرة إلى الدور النهائي لمواجهة الوحدة، ومواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض حمص الفداء المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” لتعويض خسارته في اللقاء السابق، وفرض مباراة خامسة وفاصلة تقام في مدينة حلب لإنعاش آماله في بلوغ النهائي.

ومن المتوقع أن تشهد صالة غزوان أبو زيد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسط توقعات بمباراة تتسم بالإثارة والندية والتركيز العالي في الجانبين الدفاعي والهجومي، واستثمار الفرص في اللحظات الحاسمة.

وكان حمص الفداء قد فاز في اللقاء الأول بحلب بنتيجة (88-74) نقطة، بينما حسم أهلي حلب اللقاءين الثاني والثالث لصالحه بنتيجة (86-78) و(88-87) نقطة.