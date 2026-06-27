الوحدة يفوز على تشرين في انطلاق منافسات الجولة الـ 29 للدوري الممتاز

دمشق-سانا
عزز فريق الوحدة موقعه في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الممتاز للرجال بكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه تشرين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في ملعب الفيحاء بدمشق، في انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر البطولة.
وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب المخضرم أسامة أومري في الشوط الأول من المباراة، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد تشرين عند النقطة 41 في المركز السادس.
وتستكمل مباريات المرحلة غداً الأحد، وفيها يلتقي فريق جبلة مع المتصدر أهلي حلب.
وفي دمشق يحل حمص الفداء ضيفاً على الجيش، وفي ملعب الجلاء بدمشق يلتقي الفتوة مع خان شيخون، ويستضيف الكرامة في حمص فريق الشعلة، وفي اللاذقية يحل دمشق الأهلي ضيفاً على حطين، فيما يلتقي أمية مع الشرطة في إدلب، والطليعة مع الحرية في حلب.