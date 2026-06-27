الوحدة يفوز على تشرين في انطلاق منافسات الجولة الـ 29 للدوري الممتاز

دمشق-سانا

عزز فريق الوحدة موقعه في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري ‏الممتاز للرجال بكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه تشرين بهدف دون ‏رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في ملعب الفيحاء بدمشق، ‏في انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر البطولة.‏

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب المخضرم أسامة أومري في الشوط ‏الأول من المباراة، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية.‏

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد ‏رصيد تشرين عند النقطة 41 في المركز السادس.

وتستكمل مباريات المرحلة غداً الأحد، وفيها يلتقي فريق جبلة مع المتصدر ‏أهلي حلب.

وفي دمشق يحل حمص الفداء ضيفاً على الجيش، وفي ملعب الجلاء بدمشق ‏يلتقي الفتوة مع خان شيخون، ويستضيف الكرامة في حمص فريق الشعلة، ‏وفي اللاذقية يحل دمشق الأهلي ضيفاً على حطين، فيما يلتقي أمية مع ‏الشرطة في إدلب، والطليعة مع الحرية في حلب.‏