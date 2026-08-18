روسيا تستدعي السفير الياباني احتجاجاً على تنديد طوكيو بزيارة بوتين جزر الكوريل

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني في موسكو، اليوم الثلاثاء، على خلفية موقف طوكيو المندد بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً إلى جزر الكوريل.

وشددت الوزارة في تدوينة على منصة “إكس”، على أن سيادة روسيا على جزر الكوريل الجنوبية أمر غير قابل للتغيير، مؤكدة أن محاولات اليابان التشكيك في هذه الحقيقة “مرفوضة تماماً”.

وكانت طوكيو استدعت في وقت سابق السفير الروسي لديها نيكولاي نوزدريف احتجاجاً على زيارة الرئيس بوتين جزيرة إيتوروب في أرخبيل الكوريل، التي تطالب اليابان بالسيادة عليها وتطلق عليها اسم “إيتوروفو”.

وزار بوتين خلال جولته الأخيرة في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي الجزيرة، في أول زيارة له إلى أرخبيل الكوريل، ما أثار احتجاجاً شديداً من اليابان.

يشار إلى أنه في عام 1956، وقع الاتحاد السوفييتي واليابان إعلاناً مشتركاً أنهى حالة الحرب بين البلدين، وأعاد العلاقات الدبلوماسية، إلا أن البلدين لم يبرما معاهدة سلام نهائية بسبب استمرار الخلاف حول السيادة على جزر الكوريل الجنوبية.