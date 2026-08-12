الاتحاد السوري للدراجات يعلن البرنامج الزمني للبطولة العربية ‏المجمعة في سوريا‎ ‎

دمشق-سانا
أعلن الاتحاد العربي السوري للدراجات اليوم الأربعاء البرنامج الزمني للبطولة العربية المجمعة التي تستضيفها سوريا خلال الفترة من الـ 2 إلى الـ 12 تشرين الأول 2026 في تظاهرة رياضية عربية تجمع نخبة من الدراجين والدراجات، وتشمل منافسات دراجات الطريق والدراجة الجبلية إلى جانب منافسات مخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة.
ووفقاً لبرنامج البطولة تصل الوفود المشاركة في الـ 2 من تشرين الأول، ويقام حفل الافتتاح في الـ 3 من تشرين الأول، وتنطلق منافسات الطريق ومنافسات ذوي الإعاقة اعتباراً من الـ 4 من تشرين الأول، وتستمر حتى الـ 10 منه قبل تخصيص يومي الـ 11 والـ 12 من تشرين الأول لمنافسات الدراجة الجبلية، لتختتم البطولة بمغادرة الفرق والوفود المشاركة.
ويتضمن البرنامج منافسات متنوعة في سباقات الطريق، تشمل سباقات ضد الساعة الفردية والفرق، والفردي العام، والفرق المختلطة لمختلف الفئات العمرية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين، قبل الانتقال إلى منافسات الدراجة الجبلية واختراق الضاحية .
وتأتي استضافة هذه البطولات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور سوريا على خارطة الرياضة العربية، وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الدراجات، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة، والاستعدادات التنظيمية والفنية لاستقبال الوفود العربية المشاركة.