الاتحاد السوري للدراجات يعلن البرنامج الزمني للبطولة العربية ‏المجمعة في سوريا‎ ‎

دمشق-سانا‎

أعلن الاتحاد العربي السوري للدراجات اليوم الأربعاء البرنامج الزمني ‏للبطولة العربية المجمعة التي تستضيفها سوريا خلال الفترة من الـ 2 ‏إلى الـ 12 تشرين الأول 2026 في تظاهرة رياضية عربية تجمع نخبة من ‏الدراجين والدراجات، وتشمل منافسات دراجات الطريق والدراجة ‏الجبلية إلى جانب منافسات مخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة‎.‎

ووفقاً لبرنامج البطولة تصل الوفود المشاركة في الـ 2 من تشرين ‏الأول، ويقام حفل الافتتاح في الـ 3 من تشرين الأول، وتنطلق منافسات ‏الطريق ومنافسات ذوي الإعاقة اعتباراً من الـ 4 من تشرين الأول، ‏وتستمر حتى الـ 10 منه قبل تخصيص يومي الـ 11 والـ 12 من تشرين الأول ‏لمنافسات الدراجة الجبلية، لتختتم البطولة بمغادرة الفرق والوفود ‏المشاركة‎.‎

ويتضمن البرنامج منافسات متنوعة في سباقات الطريق، تشمل سباقات ‏ضد الساعة الفردية والفرق، والفردي العام، والفرق المختلطة لمختلف ‏الفئات العمرية للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين، قبل ‏الانتقال إلى منافسات الدراجة الجبلية واختراق الضاحية‎ . ‎

وتأتي استضافة هذه البطولات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ‏حضور سوريا على خارطة الرياضة العربية، وتوسيع قاعدة المشاركة ‏في رياضة الدراجات، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة، ‏والاستعدادات التنظيمية والفنية لاستقبال الوفود العربية المشاركة‎.‎