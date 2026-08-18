مؤتمر في دمشق لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والسلم الأهلي

دمشق-سانا

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نظمت مؤسسة “شام” لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ‏اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بعنوان “تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والسلم الأهلي في سوريا”، ‏بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وهيئات وطنية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ‏وشخصيات دينية، ونخبة من المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني، وذلك في فندق ‏الداما روز بدمشق.‏

السلم الأهلي محور أساسي

‏أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس جولي خوري في كلمة ‏خلال المؤتمر، أن السلم الأهلي يشكل مفتاحاً حقيقياً لبناء سوريا التي يطمح إليها ‏الجميع، موضحة أن أنشطة الوزارة واستراتيجياتها وسياساتها تسعى إلى وطن يضمن ‏الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائه.‏

مشروع وطني شامل

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد السعدي أن تحقيق السلم الأهلي وتعزيز ‏التماسك المجتمعي في مرحلة ما بعد التحرير يمثلان مشروعاً وطنياً شاملاً يتطلب ‏عملاً متواصلاً، وإرادةً حقيقيةً لمعالجة أسباب الخلافات واجتثاثها، مشدداً على أن ‏كرامة المواطن وسيادة القانون هما حجر الأساس في بناء الدولة والمجتمع.‏

وأكد السعدي أهمية الحوار المباشر بين مختلف الأطراف وتكثيف الجهود ‏لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق، مشيراً إلى دور مجلس الشعب والجهات التنفيذية ‏والفعاليات المدنية والحقوقية في هذا الشأن، لضمان الوصول إلى سلم أهلي شامل ‏ومستدام.‏

محاور المؤتمر

وتوزعت أعمال المؤتمر على أربعة محاور تناولت في جلسات حوارية مفتوحة ‏مواضيع تتعلق بجهود الدولة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والسلم الأهلي وجهود ‏رجال الدين والمرأة، والجهود الدولية في هذا الشأن، طرح خلالها المشاركون العديد ‏من المبادرات والمقترحات، وأولويات العمل في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة ‏آليات التعاون بين الجهات الحومية والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني.‏

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وأشهرت مؤسسة “شام” لحقوق الإنسان في عام 2025، بموجب قرار وزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل رقم /3471/.‏