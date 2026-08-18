تفقد قضائي للسجن المركزي في إدلب لمتابعة أوضاع الموقوفين

إدلب-سانا

تفقد المحامي العام في إدلب، القاضي المستشار حسام المواس، السجن المركزي في المحافظة، يرافقه وفد من قضاة النيابة العامة والتحقيق، وذلك بتوجيهات من وزير العدل مظهر الويس.

وأوضحت مديرية إعلام إدلب عبر قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الجولة هدفها معاينة أحوال النزلاء عن كثب، والتحقق من سلامة ظروف احتجازهم، والتأكد من مطابقة الإجراءات المتخذة للقوانين النافذة، بما يكفل صون حقوق الموقوفين ودعم مسار العدالة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود الدورية لتقييم واقع السجون، ومتابعة الملفات القانونية، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.