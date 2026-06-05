اتحاد بناء الأجسام ينظم جلسة حوارية غداً مع البطل العالمي ميشيل دعبول

دمشق-سانا

تحت شعار “سوريا تنهض من جديد”، ينظم الاتحاد العربي السوري لبناء ‏الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، جلسة حوارية ‏مع البطل العالمي ميشيل دعبول غداً السبت، بمدينة الجلاء الرياضية بدمشق. ‏

ويعد ميشيل دعبول من أبرز نجوم فئة “الكلاسيك فيزيك”، وحقق إنجازات ‏غير مسبوقة للرياضة السورية.‏

وتضمنت إنجازاته إحراز لقب بطولة “أرنولد كلاسيك” في المملكة المتحدة ‏كأول سوري يتوج بهذا اللقب، والتأهل إلى بطولة “مستر أولمبيا العالمية”، ‏وحصوله على المركز السابع عام 2024، محافظاً على موقعه ضمن أفضل ‏عشرة لاعبين في العالم للعام الثالث على التوالي.‏

وتأتي هذه الفعالية لدعم الحركة الرياضية الوطنية، وتعزيز دور الرياضة ‏السورية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمنح الجمهور فرصة للتفاعل ‏المباشر مع البطل العالمي، والاستفادة من خبراته في مجال بناء الأجسام ‏واللياقة البدنية.‏