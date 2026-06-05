اتحاد بناء الأجسام ينظم جلسة حوارية غداً مع البطل العالمي ميشيل دعبول

دمشق-سانا
تحت شعار “سوريا تنهض من جديد”، ينظم الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، جلسة حوارية مع البطل العالمي ميشيل دعبول غداً السبت، بمدينة الجلاء الرياضية بدمشق.
ويعد ميشيل دعبول من أبرز نجوم فئة “الكلاسيك فيزيك”، وحقق إنجازات غير مسبوقة للرياضة السورية.
وتضمنت إنجازاته إحراز لقب بطولة “أرنولد كلاسيك” في المملكة المتحدة كأول سوري يتوج بهذا اللقب، والتأهل إلى بطولة “مستر أولمبيا العالمية”، وحصوله على المركز السابع عام 2024، محافظاً على موقعه ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم للعام الثالث على التوالي.
وتأتي هذه الفعالية لدعم الحركة الرياضية الوطنية، وتعزيز دور الرياضة السورية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تمنح الجمهور فرصة للتفاعل المباشر مع البطل العالمي، والاستفادة من خبراته في مجال بناء الأجسام واللياقة البدنية.