بداية جيدة لمنتخب سوريا للشطرنج في البطولة العربية الفردية للناشئين والشباب

القاهرة-سانا

تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من البطولة العربية الفردية للناشئين والشباب للشطرنج، المقامة في جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخب سوريا.

ويخوض منتخبنا المنافسات بعد نتائج إيجابية حققها في الجولتين الأولى والثانية، حيث استهل مشاركته في البطولة بتحقيق ثلاثة انتصارات في الجولة الأولى، حيث فاز اللاعب سعد طالولستان على الكويتي دراج الفهد، واللاعبة بيلسان جندل على المغربية نياما الكوز، واللاعبة أسيل جندل على الإماراتية بدرية محمد السويدي.

وفي الجولة الثانية فاز اللاعب فواز عقيلي على المغربي كنان الشقروني، وتعادل اللاعب سعد طالولستان مع الليبي أحمد عز الدين قويري.

وتستمر منافسات البطولة حتى الخامس من آب المقبل بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات يمثلون 16 دولة عربية.