إقامة بطولة حمص لمصارعة الأذرع لاختيار المنتخب المؤهل لبطولة الجمهورية

كلمة وزير السياحة السيد مازن الصالحاني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا
فرق الرقابة التموينية في إدلب تسيّر دوريات على أفران المدينة لمراقبة جودة الخبز ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية
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افتتاح معرض العودة إلى المدارس في طرطوس مع اقتراب العام الدراسي الجديد
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