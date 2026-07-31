التراث والمكتبات.. المكتبة الوطنية السورية تدخل مجال النشر العلمي المحكّم

دمشق-سانا

في خطوة تعكس تحوّل المكتبة الوطنية السورية إلى مركز لإنتاج المعرفة، أطلقت العدد الأول من مجلة التراث والمكتبات، وهي مجلة علمية محكّمة ومتخصصة، تتيح للباحثين نشر دراساتهم في مجالات التراث وعلوم المكتبات والمعلومات وفق المعايير الدولية.

ويأتي إصدار المجلة ضمن مشروع وزارة الثقافة لتطوير البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وربط التراث السوري بالمناهج الحديثة، بما يعزز دور المكتبة الوطنية السورية في إنتاج المعرفة وحفظ الذاكرة الوطنية.

ولادة معرفية للمكتبة الوطنية السورية

أكدت رئيسة تحرير المجلة الدكتورة مجد عبد المجيد قمر في افتتاحية العدد الأول أن المجلة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة المكتبة الوطنية السورية، موضحةً أنها ليست إصداراً أكاديمياً تقليدياً، وإنما مشروع معرفي يهدف إلى إحياء دور المكتبة بوصفها مؤسسة منتجة للفكر، ومنبراً للباحثين السوريين والعرب.

وأضافت: “أردنا لهذه المجلة أن تكون جسراً يحول المكتبة الوطنية السورية من وعاء صامت لحفظ التراث إلى كيان معرفي فاعل، يخصب الحاضر بعبق الماضي، ويرعى الإبداع الأكاديمي بمسؤولية واقتدار، ويجعل صوت الباحث السوري حاضراً في المحافل العلمية الدولية”.

وأكدت أن رؤية المجلة تقوم على ثلاثة مرتكزات متكاملة هي: التراث أصالة، والمكتبات وعاء أمين، والفكر المعاصر ريادة، بما يحقق توازناً بين الحفاظ على الإرث الحضاري والانفتاح على مستجدات البحث العلمي.

بحوث علمية تجمع التراث والمعرفة المعاصرة

يضم العدد الأول نخبة من الدراسات العلمية المحكمة التي تتناول موضوعات في الأدب، والبلاغة، وتحقيق التراث، والفكر الإسلامي، وعلوم المكتبات والمعلومات، إضافة إلى أبحاث في إدارة البيانات الذكية، والحوار بين الثقافات، والدراسات التاريخية المقارنة، بما يعكس الطبيعة البينية للمجلة وانفتاحها على مختلف الحقول المعرفية.

كما يتضمن العدد أبواباً خاصة بإصدارات المكتبة الوطنية السورية وأنشطتها الثقافية، إلى جانب تغطية لأبرز الفعاليات والجوائز الفكرية، بما يجعل المجلة مرصداً للحراك العلمي والثقافي المرتبط بالمكتبة.

منصة أكاديمية مفتوحة للباحثين

تستقبل المجلة البحوث الأصيلة باللغتين العربية والإنكليزية من الباحثين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية السورية والعربية والدولية، إلى جانب الباحثين المستقلين، شريطة التزامها بالمنهجية العلمية وإسهامها في إثراء المعرفة في تخصصات المجلة.

وتغطي المجلة مجالات علوم التراث المادي واللامادي، وتحقيق المخطوطات، ودراسة النصوص التراثية، وعلوم المكتبات والمعلومات، في إطار يسعى إلى بناء جسر معرفي بين المؤسسات الحافظة للذاكرة والباحثين المنتجين للمعرفة.

تحكيم علمي ووصول حر

تعتمد المجلة نظام التحكيم العلمي المزدوج المجهل، إذ تُعرض الأبحاث على محكّمين متخصصين دون الكشف عن أسمائهم، حيث يكون أحدهما من داخل المؤسسة والآخر من خارجها، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والحياد والموضوعية في تقييم البحوث.

كما تعتمد أسلوب شيكاغو (CMoS-17) في توثيق المراجع، وتلتزم بأخلاقيات النشر العلمي، بما يشمل سرية التحكيم، وحماية حقوق الباحثين، وإدارة تضارب المصالح، والتعامل مع المخالفات الأكاديمية وفق معايير دولية.

وفي إطار دعم الوصول المفتوح للمعرفة، تتيح المجلة جميع أبحاثها ومحتوياتها إلكترونياً بصورة مجانية، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من الإنتاج العلمي، وتعزيز التواصل بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

إرث علمي تحفظه المكتبة الوطنية السورية

تستند المجلة إلى المكانة المؤسسية للمكتبة الوطنية السورية، بحيث يصبح كل عدد يصدر عنها جزءاً من الإرث الوطني الذي تحفظه المكتبة، بما يضمن استدامة الإنتاج العلمي وإتاحته للباحثين والأجيال المقبلة، ويعزز موثوقيته بوصفه مرجعاً أكاديمياً معتمداً.

وبعيداً من كونها إصداراً دورياً جديداً، تبدو مجلة التراث والمكتبات محاولة لإعادة تعريف وظيفة المكتبة الوطنية السورية نفسها، من مكان يحفظ ما كُتب، إلى مؤسسة تشارك في إنتاج ما سيُكتب لاحقاً، وبين حماية الذاكرة وفتحها أمام الباحثين، تراهن المجلة على أن التراث لا يبقى حياً بمجرد صونه، بل بإعادة قراءته وربطه بأسئلة الحاضر.