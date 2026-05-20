الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة

photo 2026 05 20 16 01 52 الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة

عمان-سانا

عقد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش لقاءً مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، تنفيذاً لمخرجات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين، حيث تم استعراض آليات التخطيط التنموي، والمواءمة بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية والمحلية ضمن رؤية وطنية شاملة وأولويات واضحة للتعافي والتنمية.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحث أطر التنسيق مع المانحين، وحوكمة التمويل الدولي، وتوجيهه بدقة نحو الأولويات الوطنية بما يضمن تعظيم أثر التدخلات التنموية واستدامتها، واطّلع على الهيكليات والسياسات الناظمة للعمل، ومنهجيات حوكمة وتنسيق طلبات الدعم الفني الخارجي، وآليات قياس الأثر التنموي والمؤسسي المستدام.

photo 2026 05 20 16 01 35 الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة
photo 2026 05 20 16 01 44 الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة
photo 2026 05 20 16 01 48 الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة
photo 2026 05 20 16 01 51 الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة
الحكومة السورية تناقش مع البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي والتحضير لاجتماع في نيسان الجاري
تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
الكويت تستنكر بشدة الهجوم الإرهابيّ على كنسية بدمشق
خبيران اقتصاديان: إعادة التوازن للميزان التجاري أولوية لدعم التعافي الاقتصادي
اتصالات دبلوماسية مكثّفة لوزير الخارجية السوري لبحث التصعيد الإيراني الإسرائيلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك