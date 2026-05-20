الخارجية السورية تبحث مع وزارة التخطيط الأردنية تعزيز آليات التنمية المشتركة

عمان-سانا

عقد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش لقاءً مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، تنفيذاً لمخرجات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين الشقيقين، حيث تم استعراض آليات التخطيط التنموي، والمواءمة بين الخطط الاستراتيجية والقطاعية والمحلية ضمن رؤية وطنية شاملة وأولويات واضحة للتعافي والتنمية.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان بحث أطر التنسيق مع المانحين، وحوكمة التمويل الدولي، وتوجيهه بدقة نحو الأولويات الوطنية بما يضمن تعظيم أثر التدخلات التنموية واستدامتها، واطّلع على الهيكليات والسياسات الناظمة للعمل، ومنهجيات حوكمة وتنسيق طلبات الدعم الفني الخارجي، وآليات قياس الأثر التنموي والمؤسسي المستدام.