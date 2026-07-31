اتحاد الطب الرياضي يقيم دورة لتأهيل كوادر في العلاج الفيزيائي الرياضي

rwykg8Ul 1 39 اتحاد الطب الرياضي يقيم دورة لتأهيل كوادر في العلاج الفيزيائي الرياضي

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد العربي السوري للطب الرياضي دورة تأهيلية بعنوان “مدخل إلى العلاج الفيزيائي” خلال الفترة من 11 إلى 13 آب المقبل في دمشق.

وتستهدف الدورة خريجي المعاهد الصحية والتربية الرياضية وكلية العلاج الفيزيائي، إضافة إلى حملة الشهادة الثانوية كحد أدنى ويمنح المشاركون الذين يجتازون الاختبارات النهائية شهادة صادرة عن الاتحاد.

وتتضمن الدورة محاور نظرية وعملية أبرزها العلاج الفيزيائي والتأهيل والعودة إلى الملاعب بعد الإصابات واستطبابات أجهزة العلاج الفيزيائي، إلى جانب ورشات عمل في التدليك والإصابات الرباطية ومرافقة الفرق الرياضية وتقديم الخدمات الإسعافية.

وكان الاتحاد نظم خلال الشهر الجاري الدورة الطبية التدريبية الأولى للكوادر الأنثوية المرافقة للمنتخبات والأندية، وشملت ورشات في التدليك الرياضي والطبي والإنعاش القلبي الرئوي بإشراف عدد من الاختصاصيين.

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