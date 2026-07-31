الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب

حماة-سانا
تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر المياه من سد “أفاميا أ” وتغذي أراضي زراعية تبلغ مساحتها 3000 هكتار في عدة قرى بسهل الغاب في ريف المحافظة.
وأوضح مدير الموارد المائية بحماة حذيفة خطيب في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن أعمال تأهيل شبكة الري تتمثل باستبدال الأجزاء المتضررة منها وهي عبارة عن أنابيب مضغوطة تأتي فيها المياه من سد “أفاميا أ” ومقسمة إلى 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاماً.
تخدم 6000 أسرة
وأشار إلى أنه يستفيد من المشروع نحو 6000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة منها السقيلبية والتوينة وجزء من الكريم والحرة والخندق الغربي والخندق الشرقي وتل صياح وتل الفار والشجر والعبر وعين الكروم.
وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة باشرت منتصف الشهر الجاري، أعمال تعزيل قنوات مشروع ري 17400 هكتار، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قسطون في بلدة الزيارة بسهل الغاب.