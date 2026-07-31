الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب

DJI 20260730192803 0062 D الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب

حماة-سانا‏

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حماة بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، تنفيذ مشروع تأهيل شبكة ري تستجر ‏المياه من سد “أفاميا أ” وتغذي أراضي زراعية تبلغ مساحتها 3000 هكتار في ‏عدة قرى بسهل الغاب في ريف المحافظة.‏

٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٤٢٧٠٩ الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب

وأوضح مدير الموارد المائية بحماة حذيفة خطيب في تصريح لمراسل سانا ‏اليوم الجمعة، أن أعمال تأهيل شبكة الري تتمثل باستبدال الأجزاء المتضررة ‏منها وهي عبارة عن أنابيب مضغوطة تأتي فيها المياه من سد “أفاميا أ” ‏ومقسمة إلى 6 قطاعات ري كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من 12 عاماً.‏

تخدم 6000 أسرة

وأشار إلى أنه يستفيد من المشروع نحو 6000 أسرة في 13 قرية بالمنطقة ‏منها السقيلبية والتوينة وجزء من الكريم والحرة والخندق الغربي والخندق ‏الشرقي وتل صياح وتل الفار والشجر والعبر وعين الكروم.‏

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة باشرت منتصف الشهر ‏الجاري، أعمال ‏تعزيل قنوات مشروع ري 17400 هكتار، إلى جانب ‏تعزيل ‏مجرى نهر قسطون في بلدة الزيارة بسهل الغاب.‏

٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٤٢٧١٣ الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب
DJI 20260730192553 0056 D الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب
DJI 20260730192707 0060 D الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب
DJI 20260730193208 0067 D الموارد المائية بحماة تواصل تأهيل شبكة ري تغذي 3000 هكتار في قرى ‏سهل الغاب
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