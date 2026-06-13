حمص الفداء يواجه الوحدة والشبيبة يلاقي النواعير في ختام فاينال ‌‏6 سلة الرجال

حمص-حلب-سانا
يحل فريق الوحدة اليوم السبت، ضيفاً على فريق حمص الفداء، في اللقاء الذي يجمعهما على أرض صالة غزوان أبو زيد بمدينة حمص، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من إياب الفاينال 6 من الدوري السوري لكرة السلة للرجال.
وتكتسي المباراة أهمية خاصة للفريقين رغم حسم الوحدة لصدارة الترتيب العام، حيث يسعى “البرتقالي” إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته لإنهاء هذا الدور دون التعرض لأي هزيمة، في حين يتطلع فريق حمص الفداء إلى تعويض خسارته السابقة أمام أهلي حلب، ورد الدين للوحدة الذي كان قد حسم مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة 88-80 نقطة.
وتترقب الجماهير السلوية مواجهة قوية ومثيرة، في ظل السعي المشترك لكلا الفريقين لتقديم أفضل مستوياتهما الفنية قبيل الانتقال إلى مراحل الحسم المقبلة في الفاينال4.
وفي مباراة ثانية يلتقي فريق الشبيبة اليوم مع ضيفه فريق النواعير بحلب، في مواجهة تجمعهما لحساب ذات الجولة، وسط طموحات ودوافع متباينة لكلا الطرفين.
ويدخل الشبيبة المستقر في المركز الأخير، والذي ودع حسابات التأهل مبكراً، اللقاء بهدف تقديم أداء مشرف يختتم به مشواره في البطولة ويليق بالجهود التي بذلها طوال الموسم.
في المقابل، يتطلع النواعير (صاحب المركز الرابع) إلى حصد نقاط الفوز كاملة، وتقديم أداء عال قبيل الدخول في منافسات الفاينال 4.
ورغم الفوارق الرقمية في حسابات التأهل، فإن طبيعة مواجهات كرة السلة الخالية من الضغوط النفسية غالباً ما تفتح الباب أمام تقديم وجبة سلوية ممتعة تعكس الروح الرياضية العالية والمستوى الفني الحقيقي للاعبين.
يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت لمصلحة النواعير بنتيجة 82-67 نقطة.