حمص الفداء يواجه الوحدة والشبيبة يلاقي النواعير في ختام فاينال ‌‏6 سلة الرجال

حمص-حلب-سانا‏

يحل فريق الوحدة اليوم السبت، ضيفاً على فريق حمص الفداء، في ‏اللقاء الذي يجمعهما على أرض صالة غزوان أبو زيد بمدينة ‏حمص، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من إياب الفاينال 6 ‏من الدوري السوري لكرة السلة للرجال.‏

وتكتسي المباراة أهمية خاصة للفريقين رغم حسم الوحدة لصدارة ‏الترتيب العام، حيث يسعى “البرتقالي” إلى تحقيق الفوز ومواصلة ‏سلسلة انتصاراته لإنهاء هذا الدور دون التعرض لأي هزيمة، في ‏حين يتطلع فريق حمص الفداء إلى تعويض خسارته السابقة أمام ‏أهلي حلب، ورد الدين للوحدة الذي كان قد حسم مواجهة الذهاب ‏لمصلحته بنتيجة 88-80 نقطة.‏

وتترقب الجماهير السلوية مواجهة قوية ومثيرة، في ظل السعي ‏المشترك لكلا الفريقين لتقديم أفضل مستوياتهما الفنية قبيل الانتقال ‏إلى مراحل الحسم المقبلة في الفاينال4.‏

وفي مباراة ثانية يلتقي فريق الشبيبة اليوم مع ضيفه فريق النواعير ‏بحلب، في مواجهة تجمعهما لحساب ذات الجولة، وسط طموحات ‏ودوافع متباينة لكلا الطرفين.‏

ويدخل الشبيبة المستقر في المركز الأخير، والذي ودع حسابات ‏التأهل مبكراً، اللقاء بهدف تقديم أداء مشرف يختتم به مشواره في ‏البطولة ويليق بالجهود التي بذلها طوال الموسم.‏

في المقابل، يتطلع النواعير (صاحب المركز الرابع) إلى حصد ‏نقاط الفوز كاملة، وتقديم أداء عال قبيل الدخول في منافسات ‏الفاينال 4.‏

ورغم الفوارق الرقمية في حسابات التأهل، فإن طبيعة مواجهات ‏كرة السلة الخالية من الضغوط النفسية غالباً ما تفتح الباب أمام ‏تقديم وجبة سلوية ممتعة تعكس الروح الرياضية العالية والمستوى ‏الفني الحقيقي للاعبين.‏

يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت لمصلحة ‏النواعير بنتيجة 82-67 نقطة.‏