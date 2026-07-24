منتخب سوريا للناشئات يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا

photo 2026 07 24 20 14 18 منتخب سوريا للناشئات يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا

عمان-سانا

بلغ منتخب سوريا للناشئات المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة لكرة القدم، بفوزه على منتخب فلسطين بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.

واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 1-0، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً على الإمارات 8-0، ويختتم دور المجموعات بفوز على لبنان (1-0) التي حلت وصيفاً، محافظاً على نظافة شباكه طوال المباريات الثلاث.

وسيلعب منتخبنا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الأردن ولبنان في الدور نصف النهائي من البطولة.

أهلي حلب يحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الجيش
بطولة دمشق للسباحة للفئات العمرية تنطلق في الثالث من تموز لاكتشاف المواهب الناشئة
منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يخسر أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
الكرامة يستضيف أهلي حلب في ختام منافسات “الفاينال 6” لكرة السلة للرجال
اختتام المرحلة النظرية من دورة المدربين الآسيوية (C) لكرة القدم في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك