منتخب سوريا للناشئات يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا

عمان-سانا

بلغ منتخب سوريا للناشئات المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة لكرة القدم، بفوزه على منتخب فلسطين بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.

واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالفوز على السعودية 1-0، قبل أن يحقق انتصاراً كبيراً على الإمارات 8-0، ويختتم دور المجموعات بفوز على لبنان (1-0) التي حلت وصيفاً، محافظاً على نظافة شباكه طوال المباريات الثلاث.

وسيلعب منتخبنا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الأردن ولبنان في الدور نصف النهائي من البطولة.