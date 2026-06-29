منتخب سوريا لكرة السلة يلاقي إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027‏

دمشق-سانا
يلتقي منتخب سوريا للرجال بكرة السلة نظيره الإيراني عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، في مباراة مؤجلة من النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.
وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخب السوري، الساعي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة على العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات، ولا سيما بعد فوزه الأخير في النافذة الثانية على نظيره العراقي بنتيجة 78-70 نقطة.
وأنهى منتخب سوريا تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة عبر معسكر تدريبي مكثف في الأردن، ركز خلاله الجهاز الفني على رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام، وتطبيق الخطط التكتيكية المناسبة لطريقة لعب المنتخب الإيراني.
وخاض المنتخب السوري خلال معسكره مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني، حقق في إحداهما الفوز وخسر الأخرى، وشكلتا محطة احتكاك مهمة للاعبين قبل المواجهة الرسمية.
وكان منتخب سوريا استهل مشواره في التصفيات بالخسارة أمام نظيره الأردني في النافذة الأولى بواقع 74-59 و100-48 نقطة، قبل أن يعوض في النافذة الثانية بالفوز على العراق.
وفي المقابل، يدخل المنتخب الإيراني المباراة وفي رصيده فوزان على العراق بنتيجتي 94-68 و86-71 نقطة في النافذة الأولى، مقابل خسارة أمام الأردن بنتيجة 60-73 نقطة في النافذة الثانية.