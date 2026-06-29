منتخب سوريا لكرة السلة يلاقي إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027‏

دمشق-سانا‏

يلتقي منتخب سوريا للرجال بكرة السلة نظيره الإيراني عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الإثنين في العاصمة ‏الأردنية عمان، في مباراة مؤجلة من النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.‏

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخب السوري، الساعي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة على ‏العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات، ولا سيما بعد فوزه الأخير في النافذة الثانية على نظيره العراقي بنتيجة 78-70 ‏نقطة.‏

وأنهى منتخب سوريا تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة عبر معسكر تدريبي مكثف في الأردن، ركز خلاله الجهاز الفني ‏على رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام، وتطبيق الخطط التكتيكية المناسبة لطريقة لعب المنتخب الإيراني.‏

وخاض المنتخب السوري خلال معسكره مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني، حقق في إحداهما الفوز وخسر الأخرى، ‏وشكلتا محطة احتكاك مهمة للاعبين قبل المواجهة الرسمية.‏

وكان منتخب سوريا استهل مشواره في التصفيات بالخسارة أمام نظيره الأردني في النافذة الأولى بواقع 74-59 و100-48 ‏نقطة، قبل أن يعوض في النافذة الثانية بالفوز على العراق.‏

وفي المقابل، يدخل المنتخب الإيراني المباراة وفي رصيده فوزان على العراق بنتيجتي 94-68 و86-71 نقطة في النافذة ‏الأولى، مقابل خسارة أمام الأردن بنتيجة 60-73 نقطة في النافذة الثانية.‏