معرض “الزي الفلسطيني” في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء

IL8B5879 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء

ريف دمشق-سانا

افتتحت مؤسسة “صديم للتنمية” بالتعاون مع لجنة مخيم اليرموك اليوم السبت معرض “الزي الفلسطيني.. ذاكرة الأرض ولون الانتماء” بمناسبة يوم الزي الفلسطيني، وذلك بحضور رسمي وشعبي، ومشاركة واسعة من المهتمين بالتراث والثقافة الفلسطينية.

IL8B5846 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء

وقالت رئيسة مجلس أمناء “مؤسسة صديم” هدى خالد بدوي في تصريح لـسانا: إن “المعرض يضم أقساماً متعددةً للأزياء التراثية التي تمثل مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية، منها القدس، وغزة، وصفد، وجنين، وطولكرم، وحيفا، ويافا، وغيرها، إلى جانب نماذج من التطريزات التقليدية التي تعكس خصوصية كل منطقة وتبرز غنى الموروث الثقافي الفلسطيني”.

وأوضحت بدوي أنه جرى تخصيص أحد الأقسام لعرض الزي التراثي لمدينة سراقب السورية، في تأكيد على عمق الروابط الثقافية والتراثية بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأضافت بدوي أن المعرض يهدف إلى التعريف بالزي الفلسطيني باعتباره جزءاً أصيلًا من الهوية الوطنية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتراثها، مشيرةً إلى أن لكل ثوبٍ حكايةً تعكس تاريخ المدينة أو القرية التي ينتمي إليها، وأن التطريز الفلسطيني يمثل إرثاً حضارياً متوارثاً يجسد علاقة الفلسطيني بأرضه وتاريخه.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وصونه من الاندثار، والتأكيد أن الزي الفلسطيني ليس مجرد لباسٍ تقليدي، بل وثيقة تاريخية ورمز للهوية والانتماء، يحمل في تفاصيله ذاكرةَ شعبٍ وإرثَه الحضاري الممتد عبر الأجيال.

IL8B5846 1 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5848 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5858 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5883 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5896 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5899 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5919 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
IL8B5938 معرض "الزي الفلسطيني" في مخيم اليرموك يبرز ذاكرة التراث وروابط الانتماء
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