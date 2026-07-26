مصرع شخصين بتحطم طائرة صغيرة على منزل شمال غرب ألمانيا

برلين-سانا

لقي شخصان مصرعهما مساء أمس السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة كانا يستقلانها على منزل في بلدة غانديركيزه شمال غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة شرطة دلمنهورست قولها في بيان: إن الطائرة سقطت في منطقة سكنية بالبلدة الواقعة قرب مدينة أولدنبورغ، واصطدمت بالسقف المنحدر لأحد المنازل، ما أدى إلى وفاة الشخصين اللذين كانا على متنها، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

وعقب الحادث، علّقت السلطات حركة الطيران في المنطقة، كما قطعت التيار الكهربائي عن الشارع المتضرر كإجراء احترازي، فيما استخدمت فرق الطوارئ طائرات مسيّرة للمساعدة في معاينة موقع الحادث وتأمينه.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الطائرة المنكوبة من طراز أحادي المحرك، وتتسع لأربعة مقاعد، ومن إنتاج شركة “تيكنام” الإيطالية، وكانت قد أقلعت من مدينة بريمن قبل سقوطها بنحو ست دقائق فقط، فيما لا تزال أسباب تحطمها مجهولة حتى الآن.

وتواصل فرق التحقيق جمع الأدلة والمعلومات الفنية لتحديد ملابسات الحادث، في وقت أكدت فيه السلطات عدم تسجيل إصابات بين سكان المنزل الذي سقطت عليه الطائرة.

وتشهد ألمانيا من حين إلى آخر حوادث مرتبطة بالطائرات الصغيرة، وغالباً ما تتركز التحقيقات فيها على عوامل فنية تتعلق بسلامة الطائرة أو ظروف الرحلة أو أخطاء محتملة أثناء الطيران.