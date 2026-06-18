اتحاد كرة القدم يقرر إيقاف لاعب المنتخب الوطني عمار رمضان

469590922 984805110360760 5912322009630117273 n Copy 860x573 1 اتحاد كرة القدم يقرر إيقاف لاعب المنتخب الوطني عمار رمضان

دمشق-سانا

قرر اتحاد كرة القدم إيقاف لاعب المنتخب الوطني عمار رمضان عن المشاركة مع المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية ظهوره الإعلامي دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

كما قرر اتحاد اللعبة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس، استبعاد أي لاعب يتخلف عن تلبية الدعوة الرسمية للالتحاق بالمنتخب الوطني من قبل المدير الفني، إلا في الحالات المبررة بعذر قاهر، وذلك حرصاً على تعزيز الانضباط والالتزام داخل المنتخبات الوطنية.

كما وجّه اتحاد كرة القدم لجنة المدربين ولجنة المنتخبات لدراسة السيرة الذاتية لثلاثة مدربين وطنيين، لاختيار المدرب الأنسب لقيادة المنتخب الوطني تحت 23 عاماً خلال المرحلة المقبلة.

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