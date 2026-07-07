منتخب سوريا يفوز على نظيره الأردني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

عمان-سانا

حقق منتخبنا الوطني لسلة الشباب فوزه الأول في بطولة غرب آسيا، على حساب مضيفه المنتخب الأردني بنتيجة 80-62، ‏في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.‏

وجاء اللقاء متكافئاً بين المنتخبين في النصف الأول من المباراة، مع أفضلية نسبية لمنتخبنا الذي أنهاه لصالحه بفارق نقطة ‏واحدة 39-38. ‏

وفي الربعين الثالث والرابع، سيطر لاعبو منتخبنا على المباراة، وتمكنوا من التسجيل من مختلف المسافات مع تركيز دفاعي ‏كبير، منح منتخبنا فوزه الأول بفارق 18 نقطة.‏

وفي بقية المباريات فاز لبنان على العراق بنتيجة 91-60، وإيران على فلسطين بنتيجة 97-87.‏

وتقام البطولة على شكل دوري من مرحلة واحدة على أن يتأهل أول 3 فرق إلى بطولة آسيا المقبلة المقررة في الهند.