منتخب سوريا يفوز على نظيره الأردني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

عمان-سانا
حقق منتخبنا الوطني لسلة الشباب فوزه الأول في بطولة غرب آسيا، على حساب مضيفه المنتخب الأردني بنتيجة 80-62، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.
وجاء اللقاء متكافئاً بين المنتخبين في النصف الأول من المباراة، مع أفضلية نسبية لمنتخبنا الذي أنهاه لصالحه بفارق نقطة واحدة 39-38.
وفي الربعين الثالث والرابع، سيطر لاعبو منتخبنا على المباراة، وتمكنوا من التسجيل من مختلف المسافات مع تركيز دفاعي كبير، منح منتخبنا فوزه الأول بفارق 18 نقطة.
وفي بقية المباريات فاز لبنان على العراق بنتيجة 91-60، وإيران على فلسطين بنتيجة 97-87.
وتقام البطولة على شكل دوري من مرحلة واحدة على أن يتأهل أول 3 فرق إلى بطولة آسيا المقبلة المقررة في الهند.