ارتفاع إصابات فيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 3 آلاف حالة

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “إيبولا” في البلاد إلى 3075 حالة.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها مساء أمس السبت في آخر تحديث بشأن انتشار المرض في البلاد: “تم حتى الآن تسجيل 3075 إصابة مؤكدة، بينها 1354 وفاة”.

يُعدّ فيروس “إيبولا” من أخطر الفيروسات التي تصيب الإنسان، إذ يبلغ متوسط معدل الوفيات الناجمة عنه نحو 50 بالمئة، فيما ظهرت معظم حالات الإصابة والتفشيات المسجّلة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما دفع إلى تسمية بعض سلالاته وفق أسماء تلك الدول والمناطق.

وتواصل السلطات الصحية الدولية متابعة تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية وأوغندا خلال عام 2026، ما استدعى إعلان حالة طوارئ صحية عامة للحد من انتشاره، كما حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تداعيات اقتصادية خطيرة قد يخلّفها الفيروس على دول القارة الأفريقية، مؤكداً أن هذه الآثار قد تتجاوز قدرة الاقتصادات المحلية على الاستيعاب.